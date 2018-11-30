قراصنة يخترقون بيانات 500 مليون نزيل في فنادق ماريوت

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت شركة فنادق ماريوت إنترناشونال، الجمعة، أن قراصنة اخترقوا قاعدة بيانات الحجز في سلسلة فنادق ستاروود التابعة لها منذ عام 2014، مما يعرض للخطر البيانات الشخصية لنحو 500 مليون نزيل.

وانخفضت قيمة سهم الشركة بنحو 6% إلى حوالي 115 دولاراً، قبل بدء جلسة التداول.

وأكدت الشركة أن المعلومات التي كُشفت بالنسبة إلى 327 مليون نزيل، يمكن أن تشمل تفاصيل جوازات السفر وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني، ويمكن أن تشمل المعلومات بيانات بطاقات الائتمان.

وذكرت الشركة أنها علمت باختراق قاعدة البيانات، بعد أن أطلقت أداة للأمن الداخلي تحذيراً في الثامن من سبتمبر.

وفي تحقيق أوسع توصلت السلسلة الفندقية إلى أن هناك بيانات سرقت قبل ذلك بوقت طويل.