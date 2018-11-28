حكومة الإمارات تقر مبادرة لتطوير منصة رقمية متكاملة

الشارقة 24 – وام:

اعتمدت حكومة دولة الإمارات، مبادرة تطوير منصة رقمية متكاملة تتضمن توقيعاً رقمياً ونظاماً خاصاً للتعاملات، وثلاث مبادرات تنموية في قطاع الخدمات تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال تعزيز الحكومة الذكية، هي: "منصة الثقة الرقمية"، و"تشريعات المتعامل الرقمي"، و"صندوق المتعامل".

وشدد سعادة حمد عبيد المنصوري، المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، على أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها الثانية، تؤكد على تكامل الجهود بين مختلف المؤسسات الحكومية، بهدف تسريع عجلة التنمية في المجالات الحيوية وصولاً إلى "مئوية الإمارات 2071"، إذ شهدت الدورة الأولى إطلاق 120 مبادرة نعمل عليها بتوجيهات من القيادة الرشيدة، التي تحثنا على الاستمرار في التقدم وبذل جهود أكبر في تنفيذها.

جاء ذلك، خلال اجتماع لفريق عمل الخدمات الذكية والبنية التحتية الرقمية، ضمن أعمال الدورة الثانية للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، والذي ركز الاجتماع على محور "حكومة المستقبل"، حيث يندرج التوقيع الرقمي تحت مظلة "منصة الثقة الرقمية"، التي تمثل خطوة في توظيف التكنولوجيا لخدمة القطاعات الحيوية.