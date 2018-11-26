روسيا تُعاقب شركات التكنولوجيا المخالفة فيسبوك وغوغل بغرامات مشددة

الشارقة 24 – رويترز:

ذكرت مصادر مطلعة أن روسيا تعتزم تشديد الغرامات على شركات التكنولوجيا التي تتقاعس عن الالتزام بالقوانين الروسية الأمر الذي يمثل تصعيداً لمعركة الكرملين مع شركات عالمية عملاقة مثل فيسبوك وجوجل.

وخلال السنوات الخمس الأخيرة أصدرت روسيا قوانين مشددة فيما يخص الإنترنت، إذ تُلزم شركات محركات بحذف بعض نتائج البحث، بينما شركات خدمات التراسل عليها الكشف عن مفاتيح التشفير للأجهزة الأمنية، في حين شبكات التواصل الاجتماعي مطالبة بتوضيح حول تخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس على أجهزة خوادم داخل البلاد.

وأكدت المصادر على مسودة وثيقة تتعلق بخطط تشديد الغرامات، وأن إدارة الرئيس فلاديمير بوتين أعدت هذه الوثيقة ووزعتها على الأطراف المعنية لاستطلاع آرائها.

وفي الوقت الراهن تتمثل الوسائل الوحيدة التي تملكها روسيا لتنفيذ لوائحها في هذا الصدد بغرامات لا تتعدى بضعة آلاف من الدولارات، أو تعطيل خدمات الطرف المخالف على الإنترنت وهو خيار محفوف بصعوبات تقنية.

ويقضي الاقتراح كما أوضحت المصادر بفرض غرامة على الشركة المخالفة تعادل 1% من إيراداتها السنوية في روسيا وسبق أن اتهمت الهيئة فيسبوك وجوجل مراراً بعدم الالتزام بالقوانين الروسية، وفي 2016 حجبت الهيئة موقع لينكد إن وحاولت أن تحجب خدمة تلجرام المشفرة للتراسل في إبريل الماضي.

وتجابه روسيا مثل المشرعين والمسؤولين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تحدياً، يتمثل في كيفية تقييد سطوة شركات التكنولوجيا، التي حققت ثروات كبيرة وجمعت حصيلة هائلة من البيانات.

فعلى سبيل المثال بلغت إيرادات الفرع الروسي لشركة جوجل 45.2 مليار روبل (687 مليون دولار) في 2017 وفقاً لقاعدة بيانات سبارك.

وتؤكد فيسبوك أنها تجري مباحثات مع الهيئة فيما يتعلق بالالتزام باللوائح، ولم تنقل الشركة الخوادم التي تتضمن بيانات المستخدمين الروس إلى روسيا بعد 3 سنوات من صدور القانون الذي يلزمها بذلك.

وتبين الوثيقة أن السلطات الروسية ستحتفظ أيضا بسلطة حجب خدمات الشركات على الإنترنت بمقتضى القوانين الجديدة.