"غوغل" تضيف المزيد من الشفافية بإعلاناتها السياسية

الشارقة 24 - رويترز:

أعلنت "غوغل" في منشور عبر مدونة، خلال طرحها سياسات أوروبية جديدة، لإتاحة الشفافية في إعلاناتها الخاصة بانتخابات الاتحاد الأوروبي، في الربيع، أنها ستلزم المعلنين بتقديم طلبات لنشر إعلانات سياسية والحصول على إثبات لصحتها قبل أن يتمكنوا من سداد قيمتها.

وكانت المفوضية الأوروبية قد ذكرت في سبتمبر، أن شركة "فيس بوك"، و"غوغل" وشركات تكنولوجية أخرى وافقت على مدونة سلوك، لبذل مزيد من الجهود متصدية بذلك من انتشار الأخبار الكاذبة، التي قد تؤثر على الانتخابات.

وأضافت "غوغل" أنها ستنشر تقريراً حول الشفافية بالاتحاد الأوروبي إلى جانب قاعدة للإعلانات يمكن البحث فيها لتوفير مزيد من المعلومات بشأن المعلنين، وثمن الإعلانات، والمستهدفين منها.

وأطلقت "فيس بوك" و"غوغل" قبل الانتخابات الأميركية قواعد بيانات عامة تلقي الضوء على الإعلانات السياسية عبر الإنترنت، وتقدم هذه القواعد للناس أول لقطة موسعة لمدى سرعة الشركتين في حذف الإعلانات التي تنهتك قواعدهما.