"إنستغرام" يلغي الحسابات المزيفة عبر حملة صارمة

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعلنت إدارة تطبيق "إنستغرام" لتشارك الصور، عن عزمها إلغاء بعض المشتركين المزيّفين والتعليقات الصادرة عنهم من الحسابات التي تلجأ إلى هذا النوع من الممارسات لزيادة شعبيتها.

وصرّحت المجموعة التابعة لـ "فيسبوك" في رسالة نشرتها على مدوّنتها يوم الإثنين، "لاحظنا مؤخراً أن بعض الحسابات تستخدم تطبيقات لجهات ثالثة بغية تضخيم قاعدة متتبّعيها".

وأردفت "اعتباراً من اليوم، سوف نبدأ بسحب تعليقات الإعجاب والاشتراكات والرسائل من الحسابات التي تلجأ إلى تطبيقات جهات ثالثة لتعزيز شعبيتها".

وقد طوّرت "إنستغرام" تقنيات تسمح لها برصد الحسابات حيث تعتمد هذه الممارسات المخالفة لقواعد الاستخدام.

وسترسل المجموعة إلى المستخدمين المعنيين رسائل تبلغهم فيها بإلغاء التعليقات الزائفة وبضرورة تغيير كلمة السرّ لقطع الاتصال بتطبيقات الجهات الثالثة.

ويأتي هذا التدبير في وقت تتخبّط "فيسبوك"، الشركة الأم لـ "إنستغرام"، في فضائح عدّة بشأن حماية البيانات الشخصية.