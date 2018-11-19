تصميمات مبتكرة يستعرضها فتية أردنيون بمعرض الروبوت بعَمّان

الشارقة 24 – رويترز:

عرض فتية وفتيات أردنيون ابتكارات آلية، في معرض الروبوت الأردني 2018، الذي أقامته كلية طلال أبو غزالة الجامعية للابتكار، والجمعية العربية للروبوت، في ملتقى طلال أبو غزالة المعرفي بعَمّان، المعرض الذي نُظم ليوم واحد، بهدف تشجيع ودعم المبتكرين الشبان في المملكة الأردنية الهاشمية.

وشارك نحو 20 شاباً وفتاة، من مدارس وجامعات مختلفة بالبلاد في المعرض، بتصميماتهم المختلفة التي تجمع بين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وصمم الشاب، أوس العمري ذو الـ 16 عاماً، نظام مراقبة يكتشف ويستجيب للنوبات القلبية، ويُتيح لمرضى القلب أن يعيشوا حياتهم بشكل أكثر استقلالية بعيداً عن المستشفيات.

وعملت ليان شنيدي ذات الـ 15 عاماً، وهالة بركات التي تصغرها بعام، على كرسي متحرك يشتغل بأنفاس المرضى وحركات أعيُنِهم.

ويشرح المشاركون في المعرض استخدامات تصميماتهم أمام الزوار ولجنة الحكام من الجمعية العربية للروبوت، التي تختار أربعة فرق فائزة، حيث مُنحت الجوائز للاختراعات التي استخدمت التكنولوجيا فيما يحقق أهدافاً إنسانية.