أول رجل آلي يعمل بمطعم في نيبال

الشارقة 24 – أ ف ب:

يلتفت جينجر، إلى زبائن المطعم، بعد وضع الأطباق على طاولتهم، ويقول "طعاماً شهياً"، لكنه ليس عاملاً في المطعم، بل هو أول رجل آلي يقوم بهذه المهمة في نيبال.

ويعرف عن هذا البلد، الواقع في مرتفعات هيمالايا، أنه فقير وناء وأنه بلد الجبال والتسلّق، لكنه يخطو خطوات واثقة على طريق التقنيات الحديثة، مع مجموعة من المخترعين الشباب العصاميين.

فهذا الرجل الآلي، مصنوع بالكامل في شركة "بايلا تكنولوجي" المحلية الناشئة، في بلد ما زالت ندوب زلزال ضربه قبل ثلاث سنوات واضحة للعيان.

ويبلغ طول هذا الروبوت، متراً وخمسين سنتيمتراً، وهو مبرمج ليفهم الإنجليزية والنيبالية، وقادر أيضاً على فهم النكات التي تقال له، فيما يحاكي تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تصنعها كبرى شركات التكنولوجيا في العالم.

وقد أطلق عليه اسم "جينجر" أي زنجبيل، تيّمناً بهذا النبات الذي يزيّن المطبخ النيبالي.

ويعمل في مطعم "ناولو" في كاتماندو ثلاثة روبوتات من نوع "جينجر"، ويوضح مدير الشركة المصنّعة بيناي روت، أنه ميدان التجريب، ولا يزال يجري التعديلات بما يتوافق مع حاجات الزبائن.

ويعمل في فريق التصنيع 25 مهندساً شاباً، كلّهم أصغر من بيناي روت البالغ من العمر 27 عاماً، وهم عملوا أشهراً طويلة لصنع الروبوت يدوياً.

وعوّض المهندسون النقص الكبير في المقدرات التقنية في بلدهم بقدراتهم على الابتكار، وقد طليت هياكل الروبوتات البلاستيكية، في مشغل لإصلاح السيارات في الحيّ نفسه الذي تقع فيه الشركة.

وفتح مطعم "ناولو" أبوابه قبل أربعة أشهر، ومنذ ذلك الحين صار موقع جذب بفضل الروبوتات العاملة فيه.

ويمكن لجينجر أن يفهم الحركات التي تجري أمامه، وأن يتجنّب الحواجز في طريقه، ويطلب الزبائن ما يريدونه باستخدام شاشة ملتصقة به، ثم يُنادى إلى المطبخ ما أن يجهز الطبق.

وتحوّل جينجر إلى نجم يرغب الناس في التقاط الصور معه، وكثيراً ما يعترض الأطفال طريقه في المطعم من أجل صورة.