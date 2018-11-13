فيسبوك تحارب خطاب الكراهية بالتعاون مع المنظمين الفرنسيين

الشارقة 24 – رويترز:





أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن شركة فيسبوك ستوافق على "إلحاق" عدد صغير من المنظمين الفرنسيين بها للنظر في الطريقة التي يحارب بها موقع التواصل الاجتماعي العملاق خطاب الكراهية على الإنترنت، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها.

وهذه أول مرة تفتح فيها الشركة التكنولوجية العملاقة أبوابها على هذا النحو بعد أشهر من الانتقادات لحكمها على ما هو عنصري أو صادر بدافع الكراهية وكذلك الأساليب المستخدمة لحذف المواد غير المشروعة التي يتم تداولها عبر موقعها.

وبموجب المبادرة، سترسل إدارة ماكرون موظفين مدنيين كباراً إلى الشركة لمدة ستة أشهر اعتباراً من يناير، وتستهدف مجموعة العمل التحقق من حسن نوايا فيسبوك وتحديد ما إذا كان من الممكن تحسين منظومة الضوابط والضمانات الخاصة بالموقع.

وأكد مسؤول يعمل في الرئاسة الفرنسية الأسبوع الماضي، أن الفكرة هي إجراء اختبارات ثم إصدار تقرير وجعله متاحاً للجمهور.

وجاءت هذه الخطوة بعد اجتماع مع مؤسس فيسبوك مارك زوكربرج في مايو، حين دعا ماكرون الرؤساء التنفيذيين لعدد من أكبر الشركات التكنولوجية إلى باريس، مطالبا إياهم بضرورة العمل للصالح العام.

وسيكون هذا الأمر بالنسبة لماكرون، مثالاً لما أسماه "التنظيم الذكي" الذي يريد طرحه مع قادة شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل جوجل وأبل وفيسبوك وأمازون.

ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتاح للمجموعة الاطلاع على المواد شديدة الحساسية مثل خوارزميات فيسبوك أو الشفرات المخصصة لحذف خطاب الكراهية من على المنصة.