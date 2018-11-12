ماكرون وعمالقة التكنولوجيا بمبادرة دعوة باريس لتنظيم الإنترنت

الشارقة 24 – رويترز:

أصدرت فرنسا، مع شركات تكنولوجية أميركية عملاقة، إعلاناً أُطلق عليه، "دعوة باريس للثقة والأمن في الفضاء الإلكتروني"، ويأمل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في إحياء جهود تنظيم الإنترنت، بعد فشل الجولة الأخيرة من مفاوضات الأمم المتحدة، عام 2017.

وحظيت الوثيقة بدعم دول أوروبية كثيرة، لكن لم تدعمها الصين أو روسيا، وتحث الحكومات على تعزيز الحماية من التدخل في الانتخابات، عن طريق الإنترنت، ومنع سرقة الأسرار التجارية.

وكانت شركات تكنولوجية قد دفعت بمبادرة "دعوة باريس" في بادئ الأمر، إلا أن مسؤولين فرنسيين أعادوا صياغتها، لتشمل العمل الذي قام به خبراء بالأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، حيث يأمل ماكرون في الترويج لمساعيه الرامية إلى زيادة التعاون على مستوى العالم في مواجهة القومية المتصاعدة.

وفي إشارة أخرى إلى عزوف إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن الانضمام للمبادرات الدولية، التي تعتبرها محاولة للتعدي على السيادة الأمريكية، وذكر مسؤولون فرنسيون أن واشنطن قد لا توقع على المبادرة، لكن المحادثات مستمرة.

لكنهم بينوا أن شركات تكنولوجية أمريكية كبرى، بما في ذلك "فيسبوك"، و"ألفا بت"، ستوقع.