السعودية تبني أول منزل بالطباعة ثلاثية الأبعاد في 25 ساعة

الشارقة 24 – رويترز:

وضعت هيئة حكومية سعودية، اللمسات النهائية، على ما يوصف بأنه أول منزل يبنى بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، قرب مطار الملك خالد الدولي، في الرياض.

وهذا المشروع، هو نتاج للتعاون بين مبادرة تحفيز تقنية البناء التابعة لوزارة الإسكان السعودية، وشركة "سايبي" الهولندية للإنشاءات، التي تصنع أحدث طابعة متحركة للخرسانة بتقنية ثلاثي الأبعاد.

كما يندرج المشروع، في إطار خطة لوزارة الإسكان، بتخصيص 18 مليار ريال، لخلق بيئة استثمارية جاذبة لتكنولوجيا البناء في المملكة.

وتأتي المبادرة، في إطار رؤية المملكة 2030، التي تستهدف بناء مليون منزل، في غضون خمس سنوات باستثمارات تزيد على 100 مليار دولار.

وشارك خمسة مهندسين سعوديين، مع فريق من الخبراء الهولنديين، في بناء الوحدة الأولى، مع خطط لتقديم التدريب والدعم للخبرات السعودية المحلية، لتنفيذ مراحل جديدة من المشروع، في المستقبل القريب.

واستخدم المطورون، تكنولوجيا العزل الحراري للوحدة، لتحمل درجات الحرارة المرتفعة، والظروف المناخية الصعبة في المملكة.

واستغرقت عملية تشييد الوحدة البالغة مساحتها 75 متراً مربعاً، 25 ساعة لإكمالها، وفُتحت أبوابها للزوار.

وأوضح المهندس مهاب محمد بنتن المشرف العام على المبادرة، أن كل هذه الأدوات والتجارب، الهدف منها كيف نصل إلى خفض التكلفة، ورفع في الجودة، وخلق وظائف.

ولم يتم بعد تحديد التكلفة الإجمالية للوحدة الواحدة، حيث يجري المطورون خمس تجارب على الأقل، لوحدات الطباعة ثلاثية الأبعاد سنوياً.

وأشار المهندس إبراهيم الصحن المتخصص في التمويل والاستثمار العقاري، إلى أن قضية التكلفة تمثل تحدياً كبيراً.