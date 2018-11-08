نتفليكس تعتزم تقديم 17 إنتاجاً أصلياً جديداً من آسيا

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن تيد ساراندوس المدير المسؤول عن المحتوى في شركة نتفليكس، يوم الخميس، أن الشركة تعتزم تقديم 17 إنتاجاً أصلياً جديداً من آسيا، فيما تسعى لتعزيز أعداد مشتركيها الدوليين.

وتأتي الخطة، التي جرى الكشف عنها خلال حدث أقيم في سنغافورة، بهدف الاحتفاء بالمحتوى، بعد أن أعلنت الشركة الأميركية، عن نتائج ربع سنوية ضخمة، الشهر الماضي، بسبب المكاسب من المشتركين الدوليين.

وفاقت الشركة، التوقعات في الأسواق الأميركية والدولية، لكن القسم الأكبر من المشتركين الجدد، جاء من خارج الولايات المتحدة، حيث تضخ الشركة استثمارات كبيرة.