أمازون تستحدث مركزين بدلاً عن إقامة مقرها الأميركي الجديد

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

استعاضت مجموعة "أمازون" عن فكرة اختيار مدينة واحدة لاستضافة مقرها الثاني في أميركا الشمالية، وقررت إقامة مقرين جديدين في مدينتين مختلفتين، على ما ذكرت إعلام أميركية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن المجموعة اختارت لونغ أيلاند سيتي، في حي كوينز في نيويورك، وكريستال سيتي بولاية فيرجينيا قرب العاصمة الفدرالية واشنطن.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أشارت في وقت سابق، إلى أن الموظفين سيتوزعون مناصفةً على الموقعين الجديدين "25 ألف موظف في كل موقع"، وأتت على ذكر كريستال سيتي ونيويورك، إضافةً إلى دالاس وتكساس.

ومن خلال قرارها اختيار موقعين جديدين بدل مقر واحد، تسعى "أمازون" إلى توزيع الأثر الاقتصادي واللوجستي بطريقة أفضل خشية عدم التمكن من الاستعانة بمهندسي معلوماتية بالعدد الكافي في موقع واحد، بحسب ما أوردت "وول ستريت جورنال".

ولفتت الصحيفة الاقتصادية أيضاً، إلى أن هذا الخيار قد يقلص أيضاً مشكلات السكن والزحمة التي قد تنشأ عن تدفق عدد كبير من الموظفين إلى مكان واحد.