مبيعات "آيفون" في الهند تهبط لأول مرة منذ 4 سنوات

الشارقة 24 - رويترز:

أفادت شركة كاونتربوينت للأبحاث في مجال الصناعة بأنه من المتوقع أن تهبط مبيعات هواتف آيفون التي تصنعها شركة أبل بواقع الربع في الربع الرابع من العام، الذي يتضمن موسم العطلات بالهند، مما يضعها في الطريق نحو أول هبوط لها خلال عام كامل منذ 4 سنوات.

وزاد التركيز على الصعوبة التي تواجهها أبل في الوصول إلى السوق الهندية التي تضم 1.3 مليار مستهلك الأسبوع الماضي، بعد أن أنحت أبل باللوم في سلسلة مخيبة من الآمال من توقعات المبيعات على حفنة من الأسواق الناشئة الكبيرة.

وأفاد تيم كوك الرئيس التنفيذي لأبل بعد نشر نتائج الربع الثالث بأنه لم يطرأ تغير على المبيعات في الهند في الربع الرابع الذي يتضمن موسم احتفالات يمتد شهراً.

وذكر نيل شاه مدير الأبحاث في شركة كاونتربوينت ريسيرش التي مقرها هونغ كونغ، السبت أن قنوات الشركة أشارت إلى أن الأعداد خلال هذا الربع تتراوح بين 700 ألف و800 ألف وحدة بتراجع عن مليون وحدة قبل عام.

وأضاف أنه بالنسبة لعام 2018 كله من المتوقع أن تيبع أبل نحو مليوني هاتف بتراجع نحو مليون هاتف عن العام الماضي، نظراً لعدم استعداد المستهلكين الهنود دفع أسعار عالية لشراء الهواتف والتي نجمت عن التعريفات الجمركية وهبوط الروبية.