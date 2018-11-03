"تويتر" يحذف 10 آلاف حساب نشرت رسائل لإثناء الأميركيين عن التصويت

الشارقة 24 – رويترز:

حذفت شركة تويتر أكثر من عشرة آلاف حساب، نشرت رسائل تثني الناس عن التصويت في انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس الأميركي، والتي تجري الثلاثاء، وبدا بطريق الخطأ أنها من ديمقراطيين، بعد أن أبلغ الحزب شركة التواصل الاجتماعي، بهذه التغريدات المضللة.

وأعلن متحدث باسم تويتر، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، اتخاذ إجراء بشأن الحسابات والنشاط المذكور على تويتر، وجرت عمليات الحذف في أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر.

وأكدت ثلاثة مصادر مطلعة على جهود الحزب الديمقراطي، أن تويتر حذف أكثر من عشرة آلاف حساب، وهذا العدد متواضع بالنظر إلى أن الشركة كانت قد حذفت من قبل ملايين الحسابات، التي اعتبرتها مسؤولة عن نشر معلومات خاطئة، في انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016.

ومع ذلك فإن هذا الحذف يمثل انتصاراً مبكراً لجهد مازال في بدايته، للجنة الديمقراطية للحملات الانتخابيات للكونجرس، التي تدعم ترشح الديمقراطيين لمجلس النواب الأميركي.

وأشارت المصادر الثلاثة أن اللجنة بدأت هذه الجهود هذا العام، رداً على عجز الحزب عن الرد على ملايين الحسابات على تويتر ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، والتي نشرت معلومات سلبية ومزيفة عن هيلاري كلينتون، المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة، ومرشحي الحزب الآخرين في 2016.