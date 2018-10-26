"فيسبوك" تحذف حسابات مزيفة مرتبطة بإيران

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الجمعة، أنها قامت بحذف المزيد من الحسابات ذات المنشأ الإيراني والتي اجتذبت أكثر من مليون متابع أمريكي وبريطاني، في أحدث مسعى من جانبها لمكافحة أنشطة نشر معلومات مضللة على منصتها.

وأزالت الشركة 82 صفحة ومجموعة وحساباً على منصتي فيسبوك وإنستجرام، دأب مديروها على تقديم أنفسهم كمواطنين أميركيين أو بريطانيين، ونشروا رسائل تتعلق بموضوعات ذات حساسية سياسية.

وقالت الشركة إنها حذفت إجمالاً حسابات جذبت أكثر من مليون متابع.

وذكرت أن التدوينات المرتبطة بإيران تضخمت من خلال إعلانات بأقل من 100 دولار على فيسبوك وإنستجرام.

جاءت تلك الإجراءات، بعدما أغلقت شركات فيسبوك وتويتر وألفابت مئات الحسابات المرتبطة بأنشطة دعاية إيرانية.