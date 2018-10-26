إقبال فاتر على متاجر آبل في الصين بعد إطلاقها "آيفون تن آر"

الشارقة 24 – رويترز:

بدأت شركة آبل يوم الجمعة، عرض جهازها الجديد "آيفون تن آر" للبيع في متاجرها على مستوى العالم، إلا أن الفتور شاب الإقبال عليه في الصين، التي تعتبر أكبر سوق للهواتف الذكية عالمياً.

الجهاز الجديد، الذي يبلغ حجم شاشته 6.1 بوصة، يعتبر سعره مناسباً، إذ يصل سعره إلى 749 دولاراً أميركياً، وصُنع من الألومنيوم ويدعم العمل بشريحتي اتصال، كما يأتي في واحد من ستة ألوان.

ويعقد أحد مستخدمي آبل مقارنة بين جهازي "آيفون تن ماكس" الأعلى سعراً، وهاتف "تن آر" وكلاهما يعمل بشريحتين، مشيراً إلى أن هاتف "تن آر" الجديد يُعد أقل سعراً وبطاريته أطول عمراً في كفاءتها، وأضاف أنه يقدم أيضاً خيارات إضافية فيما يتعلق بالألوان.