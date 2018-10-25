بريطانيا تغرم فيسبوك بـ 645 ألف دولار

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت الهيئة المسؤولة عن حماية البيانات في بريطانيا، تغريم شركة فيسبوك بـ 500 ألف جنيه استرليني "645 ألف دولار"، لتورطها في انتهاكات خطيرة لقانون حماية البيانات، على صلة بفضيحة كامبريدج أناليتيكا.

وأعلن مكتب مفوض المعلومات البريطاني، أن قرار فرض الغرامة، جاء بعد تحقيقات خلُصت إلى أن شركة فيسبوك قامت بمعالجة بيانات المستخدمين بصورة غير عادلة، من خلال السماح لمطوري التطبيقات بالوصول إلى بياناتهم، من دون موافقة واضحة وأكيدة بما فيه الكفاية.

وأوضح أن شركة فيسبوك فشلت أيضاً، في الحفاظ على تأمين بيانات المستخدمين، ما سمح لأحد المطورين بالحصول على البيانات التي كان تم مشاركتها، بصورة جزئية مع شركات من بينها مجموعة "إس. سي. إل" الشركة الأم لشركة كامبريدج أناليتيكا.

وأوضحت الهيئة الرقابية، أنها قررت فرض أقصى غرامة بعد نظر دفوع فيسبوك.