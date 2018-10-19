الحمادي يلتقي وفداً من جمعية الإمارات للإنترنت الآمن

الشارقة 24 – وام:

التقى معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، وفد جمعية الإمارات للإنترنت الآمن.

وبحث اللقاء، سبل تحصين النشء من مخاطر الولوج إلى العالم الافتراضي والعمل على توفير إنترنت آمن يجنبهم مخاطر التأثير على تكوينهم النفسي والذهني.

واستعرض وفد الجمعية خلال الزيارة عدداً من المبادرات الوقائية والمشاريع التربوية التي بلورتها الجمعية لحماية الأطفال من الاستخدام غير الآمن للإنترنت، والتي تتطلب التنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم لتوعية الطلبة بمخاطر الإنترنت وسبل استخدامه بشكل سليم.

وأوضح الدكتور عبد الله محمد المحياس رئيس الجمعية، أن الزيارة تهدف إلى إطلاع معالي وزير التربية والتعليم على مبادرات الجمعية التوعوية لنشر الوعي والثقافة الإلكترونية الأمنية بين أوساط الطلية الطلاب، لتحصينهم من مخاطر إدمان الألعاب الإلكترونية، وتوعيتهم عن الأضرار الصحية والنفسية والسلوكية للجرائم الإلكترونية.

وقدمت الدكتورة نجلاء النقبي، نائب رئيس مجلس الإدارة لمحة تعريفية عن رؤية وأهداف ومبادرات الجمعية وسبل تحقيق التعاون البناء مع الجهات المعنية في الدولة للوصول لبيئة إلكترونية آمنة للأطفال.