137 مليون مشترك في نتفليكس من أنحاء العالم

الشارقة 24 – رويترز:

زاد عدد مشتركي نتفليكس لبث المحتوى الترفيهي عبر الإنترنت، 7 ملايين مشترك بين يوليو وسبتمبر، بما يزيد نحو الثلث على توقعات وول ستريت، مما طمأن المستثمرين الذين كانوا قلقين بشأن تباطؤ النمو سريع الوتيرة للشركة.

وبفضل العدد القياسي للاشتراكات الجديدة في الربع الثالث زادت قاعدة عملاء نتفليكس إلى 137 مليون مشترك في أنحاء العالم، مما يرسخ مكانتها كأكبر شركة عالمية للبث عبر الإنترنت.

وقفز سهم نتفليكس 14% إلى 394.24 دولار في ساعات، ما بعد التداول وعزز بدوره الأسهم الأخرى في قطاع التكنولوجيا الفائقة.

قفزة عدد المشتركين تنطوي على تحول مهم عما كان عليه الوضع قبل 3 أشهر، عندما هوى سهم الشركة 14% بعدما فشلت في تحقيق هدف وول ستريت لنمو عدد المشتركين.

وزاد صافي ربح نتفليكس إلى 402.8 مليون دولار بما يعادل 89 سنتاً للسهم في الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر، ارتفاعاً من 129.6 مليون أو 29 سنتاً للسهم قبل عام، ويتجاوز ذلك 68 سنتاً للسهم في متوسط توقعات المحللين وفقاً لرفينيتيف.

ونمت الإيرادات الإجمالية إلى 4 مليارات دولار، بما يتفق مع توقعات المحللين وارتفاعاً من 2.98 مليار قبل عام.