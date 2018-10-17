هواوي تطرح هواتف جديدة مزودة بكاميرات ذكية

من الإصدارات السابقة للشركة، أرشيفية

الشارقة 24 – رويترز:

كشفت شركة هواوي الثلاثاء، عن هواتف ذكية جديدة مزودة بكاميرات ذكية وخصائص تسجيلات مصورة غير مألوفة مع سعي الشركة للحفاظ على حالة الزخم بين الزبائن المهتمين بالسعر الجيد.

وطرحت الشركة سلسلة الهواتف "ميت 20" باستخدام تكنولوجيا لايكا للكاميرات.

ويتوافر من الهاتف الجديد أربعة طرز حول العالم، باستثناء الولايات المتحدة حيث المبيعات محظورة من الناحية الفعلية بسبب انتشار مخاوف أمنية.

وتفوقت الشركة الصينية على أبل هذا العام لتصبح ثاني أكبر شركة لإنتاج الهواتف الذكية في العالم من حيث عدد الوحدات بعد سامسونج الكورية الجنوبية.