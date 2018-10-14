جيتكس يشهد إطلاق أول مركبة أجرة ذاتية القيادة في المنطقة

الشارقة 24:

استعرضت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بمنصتها في جيتكس 2018 بمركز دبي العالمي التجاري، إطلاق أول مركبة أجرة ذاتية القيادة في المنطقة، وهي التقنية التي تعكس حرص الهيئة على تعزيز استراتيجية حكومة دبي إلى تحويل 25 % من الرحلات إلى مواصلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.

وأكد أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة ورئيس لجنة المواصلات الذكية والمستدامة بالهيئة، أن المركبة التي تم تصميمها بالشراكة مع واحة دبي للسيليكون وشركة دي جي وورلد لتطبيقات الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي تسعى لتوفير حلول مبتكرة للميل الأول والأخير والشوارع الداخلية في عدة مواقع منها المجمعات السكنية وأماكن الترفيه.

وأوضح بهروزيان أن التشغيل التجريبي للمركبة سيتم بحلول نهاية العام الجاري في مسارات محددة بمنطقة واحة دبي للسيليكون ولمدة ثلاثة شهور، مشيراً إلى أن المركبة قد تصل سرعتها 35 كيلو متراً في الساعة وأنها تستوعب 4 ركـّاب من بينهم وجود سائق احتياطي في كابينة المركبة يتم الاستعانة به في حال وجود طارئ تقني مُحتمل عبر الضغط على زِر يُحوّل القيادة الذاتية إلى قيادة بشرية.

كما قدمت "اتصالات" عرضاً حصرياً يدفع حدود الواقع إلى أبعد مدى عبر سيارة طائرة مدعمة بتقنية الجيل الخامس للاتصالات المتحركة. وتقدم هذه السيارة لمحة عن المستقبل الجديد للتنقل في المدن.

وشهد اليوم الأول أيضاً عرضاً مشتركاً قدمته شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" وشركة "أمل للزجاج" التي عرضت تقنية ثورية مدمجة في الزجاج لمساعدة ذوي الاحتياجات البصرية على التعرف على البيئة المحيطة بهم.

ويعتمد هذا الزجاج على تقنية الذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات وتقديمها إلى الكفيف صوتياً، حتى يتمكن من التعرف على الأشياء المحيطة به في مكان تواجده.