"تنمية المجتمع" تدعم توظيف ذوي الإعاقة بجهاز تتبع بصري

الشارقة 24:

عززت وزارة تنمية المجتمع، جهودها نحو رعاية وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة، ببرامج ذكاء حصرية تدعم حقوقهم، في أن تتاح لهم إمكانية الحصول على فرصة عمل بطريقة ملائمة، وأداء مهامه المهنية بأسلوب سلس، كجهاز التتبع البصري.

وترتكز هذه التقنية، التي تم عرضها في منصة الوزارة في معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2018، على كاميرا تعمل بالأشعة فوق الحمراء، يتم من خلالها قراءة الأشعة الصادرة من بؤبؤ العين للتحكم بالأجهزة الإلكترونية، من خلال برنامج يتم ربطه بالحاسب الآلي.

وتكون آلية عمل التقنية، عبر وقوف الشخص أمام الحاسب المحمول، ومن خلال حركة العين يستطيع التحكم بشكل كامل بكل خصائص الجهاز.

كما يستخدم الجهاز مع الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، ومن الأدوات المستخدمة فيه أيضاً، فأرة الحاسب الآلي المعدّلة، التي توفر سهولة التحكم بالجهاز في حال كان المستخدم يعاني من مشاكل حركية في اليد.

وتستهدف التقنية الجديدة، الأشخاص ممن يعانون من الإعاقات الحركية، وبإمكان الطلبة من ذوي الإعاقة، الاستعانة بالجهاز من أجل تأهيل وتقوية عدد من المهارات الشخصية، منها الإدراك البصري والانتباه والتركيز والتواصل البصري، كما يستخدم الجهاز المبتكر مع الأشخاص من ذوي الإعاقات الحركية للتحكم بالحاسوب بكل استقلالية.

وتتولى وزارة تنمية المجتمع، تقديم الاستشارات للمؤسسات والهيئات المختلفة حول الطريقة المثلى لاستخدام الجهاز، دعماً لتوظيف ذوي الإعاقة، ومساعدة الموظفين من هذه الفئة للارتقاء بواقعهم المهني، إضافة إلى توفير خدمة التقييم والتطبيق والاختيار المناسب لكل حالة، بما يضمن تأمين القبول الإيجابي والسلاسة المطلوبة لأداء المهام بالنسبة للموظف من ذوي الإعاقة.

وأكدت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة تأهيل ورعاية الشخص من ذوي الإعاقة في الوزارة، أن جهاز التتبع البصري يُعد إضافة نوعية على صعيد رعاية وتمكين وتوظيف المعاقين، بما يعزز واقعهم وأداءهم المهني، إضافة إلى كونه يُثري الجانب النفسي عبر رفع مستوى الثقة لدى الأشخاص من ذوي الإعاقة، إيماناً بقدراتهم الفردية، وتقديراً لطاقاتهم الكامنة التي تختزن الكثير من العطاء والإنتاجية.

وأوضحت أن وزارة تنمية المجتمع ماضية في تعزيز مسيرة الأشخاص من ذوي بكافة الإمكانات والسبل المتاحة، حتى تكتمل معادلة التمكين والتوظيف على النحو الأمثل.