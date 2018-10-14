"فيسبوك" يضيف خاصية تحويل الصور ذات البعدين لثلاثية

الشارقة 24 - د ب أ:

بدأ موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، بإضافة خاصية نشر تحويل الصور ذات البعدين التي يتم التقاطها بهواتف ذات عدسات مزدوجة متوافقة إلى صور ثلاثية الأبعاد.

وتتيح الخاصية الجديدة للمستخدم، التمرير والتحريك والإمالة لصفحة الموقع لرؤية الصورة بأبعادها الثلاثة.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أنه يمكن لجميع مستخدمي "فيسبوك" رؤية الصور ثلاثية الأبعاد على قسم "أخر الأخبار"، في حين سيكون في مقدور المستخدمين إنشاء وتبادل الصور ثلاثية الأبعاد خلال الأسابيع المقبلة.

وكانت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قد كشفت في مؤتمر "إف8" في مايو الماضي، اعتزامها السماح بتحويل الصور الشخصية إلى عناصر ثلاثية الأبعاد، بما في ذلك تحويل الصور والفيديوهات ذات البعدين إلى صور وفيديوهات ثلاثية الأبعاد.

والهدف النهائي هو استخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي، لتحويل الصور العادية إلى بيانات ثلاثية الأبعاد يمكنها تشكيل فضاء تخيلي، حيث يمكن للمستخدم في هذه الحالة العودة إلى معايشة ذكرياته القديمة.

وبحسب ما نشره موقع "فيسبوك"، فإن التكنولوجيا الجديدة تعمل على المسافة بين الكائن الموجود في الصورة والواجهة الأمامية والخلفية، كما تستخدم الخرائط العميقة المسجلة في الصور الملتقطة باستخدام خاصية "بورتريه" في هواتف "آيفون" الذكية، من طرز "آيفون7 بلس"، و"آيفون 8 بلس"، و"آيفون إكس. إس".

ولتحويل الصور العادية إلى ثلاثية الأبعاد، يلتقط المستخدم الصور بخاصية "بورتريه"، ثم يقوم بتحميلها على خدمة "نيوز فيد"، على صفحته كصور ثلاثية الأبعاد.

ويوضح موقع "فيسبوك"، أن نتيجة التحويل تكون أفضل عندما يكون الجسم الذي تم تصويره على بعد 3 أو 4 أقدام، مع استخدام عدسات متعددة الطبقات، وتكون ألوان الجسم متباينة مع لون الخلفية ولا يكون الجسم لامعاً.