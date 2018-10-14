"آب ستور" تتفوق على "جوجل بلاي" في الإيرادات

الشارقة 24 - د ب أ:

أظهرت بيانات اقتصادية، استمرار تزايد الفجوة بين إيرادات المتجر الإلكتروني "آب ستور" التابع لشركة الإلكترونيات العملاقة "آبل"، ومنافسه "جوجل بلاي ستور" التابع لشركة خدمات الإنترنت "جوجل".

وبحسب البيانات الصادرة عن شركة "سينسور تاور" المعنية بمتابعة سوق التطبيقات، فإن هذه الفجوة وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهي الأكبر منذ عام 2014 على الأقل، حيث زادت مبيعات "آب ستور" عن مبيعات "جوجل بلاي" بنسبة 93%.

وأشار تقرير "سينسور تاور"، إلى أن حوالي 66% من إجمالي إيرادات تطبيقات الأجهزة المحمولة خلال الربع الثالث من العام الجاري، والذي بلغ 18.2 مليار دولار، جاءت من خلال "آب ستور".

وبلغت مبيعات "آب ستور" حوالي 12 مليار دولار، خلال الربع الثالث من العام الحالي بزيادة نسبتها 23.3% عن الفترة نفسها من العام الماضي حيث كانت 9.7 مليار دولار.

في الوقت نفسه، بلغت مبيعات "جوجل بلاي"، 6.2 مليار دولار بزيادة نسبتها 21.5 %عن الربع الثالث من العام الماضي، حيث كانت 5.1 مليار دولار.

في الوقت نفسه، فإن مبيعات موقع الأفلام "نتفليكس"، ظلت أكبر مصدر للإيرادات بين التطبيقات من غير الألعاب خلال الربع الثالث، حيث وصلت قيمة إيرادات "نتفليكس" إلى 243.7 مليار دولار.

كما زادت إيرادات ألعاب الأجهزة المحمولة بنسبة 14.9% سنوياً، خلال الربع الثالث من العام الجاري، إلى 13.8 مليار دولار بما يمثل 76% من إجمالي إيرادات مبيعات تطبيقات الأجهزة المحمولة خلال هذه الفترة، حيث كان نصيب "آب ستور" من هذه الإيرادات 8.5 مليار دولار ونصيب "جوجل بلاي" 5.3 مليار دولار.

ويتفوق "جوجل بلاي" على "آب ستور"، من حيث عدد مرات تنزيل التطبيقات، وذلك لأنه يعمل مع الأجهزة المحمولة الرخيصة التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد"، حيث زاد عدد مرات تنزيل التطبيقات بنسبة 10.9% في كل من "آب ستور" و"جوجل بلاي"، ليصل إلى 27.1 مليار مرة بزيادة نسبتها 24.4 % مقارنة بالربع الثالث من 2017.