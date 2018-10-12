"الخدمات الذكية" بأبوظبي تكشف عن مبادرات في خطة التحول الرقمي

الشارقة 24 – وام:

استعرضت" هيئة الأنظمة والخدمات الذكية"، في أبوظبي، خلال مؤتمر صحافي الخميس، في ياس مول بأبوظبي، التقدم الحاصل في إطار منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم"، الأولى من نوعها إقليمياً والتي جرى الإعلان عنها في فبراير الماضي والموجهة لتحقيق نقلة نوعية في طريقة توفير الخدمات الحكومية وفق أعلى معايير التميز في أبوظبي.

يأتي ذلك، في إطار حرص الهيئة على دعم جهود بناء اقتصاد معرفي مستدام في أبوظبي، واستعداداً لمشاركتها في أسبوع "جيتكس للتقنية 2018" المقرر انعقاده الأسبوع المقبل في دبي

وأطلقت الهيئة عدداً من القنوات المبتكرة لتقديم أكثر من 1.600 خدمة حكومية ضمن حزمة تضم 80 رحلة متكاملة ضمن منصة واحدة، حيث تستفيد هذه المنصة من التقنيات الرقمية المبتكرة لتسهيل تجربة إتمام متطلبات الخدمات بطريقة فعالة ومريحة موفرة بذلك تجربة سلسة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين في أبوظبي.

وتُعد مبادرة "تم" منصة متكاملة لتوفير الخدمات لقطاعات أساسية مثل العقارات والتعليم والصحة والترفيه والأسرة والمجتمع وغيرها، تماشياً مع جهودها لتحويل ودمج العمليات والخدمات الحكومية التي تركز على تلبية احتياجات المتعاملين والجهات المعنية.

وأكدت الدكتورة روضة السعدي مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية أن الهيئة قطعت شوطاً جديداً في إطار الجهود المبذولة لجعل أبوظبي مدينة عالمية رقمية تقدم للمواطنين والمقيمين بنية تحتية رقمية متطورة من شأنها تسهيل إجراء المعاملات تماشياً مع المساعي الهادفة إلى بناء منظومة خدمات ابوظبي الحكومية "تم" الذي يركز على التميز والسرعة والكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية، بما يضمن تحسين حياة السكان وإسعاد المتعاملين.