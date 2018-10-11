أول شركة هاتف ذكي بمصر تعتزم التوسع في أفريقيا

الشارقة 24:

تتطلع أول شركة للهواتف الذكية في مصر لدخول السوق الأفريقية الأوسع بنهاية عام 2018 أو أوائل 2019، في الوقت الذي تسعى فيه لزيادة الصادرات، إذ تهدف إلى تصدير 40% من إنتاجها في عام 2019.

وأكد محمود علي مدير المبيعات أن الشركة المصرية لصناعات السليكون "سيكو"، التي تصدر بالفعل إنتاجها إلى الخليج، تهدف للبدء في بيع الهواتف في كينيا والمغرب وجمهورية الكونجو الديمقراطية وجنوب أفريقيا ونيجيريا وموزامبيق وغانا.

وأضاف علي أنه يتوقع في الغالب بيع الهواتف الذكية التي تنتجها شركته في نطاق السعر من 50 إلى 60 دولاراً للعملاء الأفارقة خارج مصر.

وأشار مدير المبيعات إلى أن الشركة تهدف في عام 2019 إلى تصدير 40% من إنتاجها، كما تريد توسيع حصتها في السوق بمصر من حوالي 4% حالياً إلى ما بين 12 و15% في 2019.

وأوضح أن من السابق لأوانه تحديد هدف للمبيعات في الدول الأفريقية، لكنه توقع أن تزيد الصادرات للعملاء في أفريقيا عنها في دول الخليج في العام المقبل.