إطلاق المرحلة التجريبية لمشروع الممر الذكي في مطار دبي

الشارقة 24 – وام:

دشنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الأربعاء، المرحلة التجريبية لمشروع الممر الذكي - الأول من نوعه في العالم - في مطار دبي الدولي مبنى "3 " في درجة رجال الأعمال والأولى في المغادرة.

ويستخدم في المشروع الذكاء الاصطناعي وهو صناعة إماراتية برعاية شركة "إماراتك " الذراع الأيمن للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

وأكد سعادة اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن فكرة هذا المشروع طرحت منذ أربع سنوات وهو جديد وفريد من نوعه على مستوى العالم ولا نزال في المرحلة التجريبية ولكن سيتم بشكل مستمر تطوير التقنيات المتعلقة بالممر ليعمل بالشكل الأمثل وبخدمات أكثر إبهاراً في المستقبل.

وأضاف أنه تم تطويع الذكاء الاصطناعي في هذا الممر بحيث يتضمن كافة قواعد بيانات المسافرين، حيث يعمل الممر الذكي على استخدام بيانات المسافرين بأسلوب دقيق باستخدام تقنيات التعلم الآلي، ويعمل على تسهيل وتسريع عملية المرور عبر منطقة الجوازات في مطار دبي دون الحاجة إلى استخدام أي وثائق سفر كالجوازات وبطاقات الهوية وغيرها أو بطاقة صعود الطائرة كما هو الحال في استخدام البوابات الذكية.

وأوضح المري أنه يجب على المسافرين ضرورة إحضار جواز السفر معهم والتأكد من صلاحيته لمدة أكثر من ستة أشهر قبل موعد السفر بمدة كافية حيث سيستوجب استخدامه في الدولة التي سيغادر إليها.

وأشار إلى أن إقامة دبي تهدف إلى الإسهام في تطوير نظام يعمل على تقليص الفترة الزمنية لمرور المسافرين في مطارات دبي الدولي بطريقة سريعة ومبتكرة تحقق رضا وسعادة المسافرين وفي نفس الوقت تخلق تجربة سفر متميزة، كما يهدف إلى الاستمرار في تقديم الأفضل في مجال المنافذ الجوية لاسيما في ظل التوقعات بنمو أعداد المسافرين.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن هذا المشروع يأتي ضمن أحد نتائج المشاركة في "مسرعات دبي المستقبل" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بشأن تقديم الخدمات بأحدث التقنيات المتطورة وذات جودة عالية، كما يأتي تنفيذاً لمبادرة" "X 10التي تسعى إلى أن تسبق العالم بـ 10 أعوام في توفير خدمات ذكية تسعد المتعامل سواء كان مواطناً أو مقيماً أو زائراً.