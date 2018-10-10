"غوغل" تطعن في الغرامة الأوروبية القياسية المفروضة عليها

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

ذكرت مجموعة غوغل الأميركية، الثلاثاء، بأنها قدمت طعناً في الغرامة القياسية بقيمة 4,34 مليار يورو، التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي في يوليو، بتهمة الاحتكار بشأن نظام أندرويد.

وأفاد المتحدث باسم غوغل آل فيرني في رسالة إلكترونية لوكالة فرانس برس بأنه تم تقديم طعناً في قرار المفوضية الأوروبية المتعلق بأندرويد أمام محكمة الاتحاد الأوروبي.

وفرض الاتحاد الأوروبي هذه الغرامة غير المسبوقة على غوغل، لاتهامها باستغلال موقع نظام التشغيل الخاص بها للهواتف الذكية "أندرويد"، من أجل تكريس تفوق محركها للبحث على الإنترنت.

كما دعت المفوضية الأوروبية غوغل إلى إنهاء ممارساتها غير المشروعة خلال 90 يوماً، تحت طائلة التعرض لعقوبات مالية تصل إلى 5% من متوسط الإيرادات اليومية العالمية لألفابت، الشركة التي يتبع لها غوغل.

وكانت المفوضية الأوروبية حكمت في 27 يونيو 2017 على غوغل بدفع غرامة قياسية بقيمة 2,42 مليار يورو، بتهمة استغلال موقعها المهيمن في البحث الإلكتروني بتغليب أداتها لمقارنة الأسعار "غوغل شوبينغ" على حساب خدمات منافسة له.