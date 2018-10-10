"تنظيم الاتصالات" تشارك في منتدى البحرين للحكومة الإلكترونية

الشارقة 24 – وام:

استعرضت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات خلال مشاركتها في أعمال "منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية"، جانباً من مسيرة التحول نحو الخدمات الذكية التكاملية، وسلطت الضوء على خدمة "مبروك ما ياك" باعتبارها مثالاً على ذلك، والتي تختصر رحلة إنجاز وثائق المواليد الموطنين من 7 زيارات إلى زيارة واحدة.

وكانت الهيئة قد أطلقت خدمة "مبروك ما ياك" خلال العام الحالي، لتكون بمثابة باقة من الخدمات التي يتم تقديمها دفعة واحدة للوالدين عندما يرزقان بطفل، والتي تندرج في إطار جهودها لإسعاد المتعاملين وتعزيز تجربتهم وتبسيط الإجراءات وتقليل عدد الزيارات والوثائق.

وأفاد سعادة سالم الحوسني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية بالإنابة - خلال مشاركته في إحدى جلسات المنتدى الذي اختتمت أعماله - بأن رحلة المتعامل في خدمة "مبروك ما ياك" تبدأ برسالة نصية قصيرة على هاتفه المتحرك تحتوي على رابط لتعبئة الطلب إلكترونياً، ويتم تدقيق البيانات بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ثم تجري تعبئة الطلب عبر بوابة الدخول الذكي، وتسدد الرسوم عبر الإنترنت بعد الدخول إلى بوابة الخدمة وتحميل الوثائق ذات الصلة، ثم يستلم مقدم الطلب وثائق المولود الجديد وهي شهادة الميلاد وخلاصة القيد وبطاقة الهوية وجواز السفر.

وأوضح أن الخدمة تأتي في إطار توجهات حكومة دولة الإمارات لتطبيق مفهوم الحكومة المترابطة والمتكاملة وتقديم باقات الخدمات التجميعية، مشيراً إلى أن الخدمة تعد نموذجاً للخدمات التي يتم تقديمها بالتعاون بين أكثر من جهة حيث يتم تبادل البيانات والوثائق رقمياً، وصولاً إلى تقديم الخدمات للمتعامل، كما تأتي ضمن استعدادات الهيئة لتكريس مفاهيم الذكاء الاصطناعي والاستدامة واقتصاد المعرفة.