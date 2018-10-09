"إسلامية الشارقة" تستعرض تطبيقاتها الذكية في جيتكس

الشارقة 24:

تستعرض دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، خلال مشاركتها، في معرض أسبوع جيتكس للتقنية بدورته الـ 38، تطبيق "مفتش المساجد الذكي"، الحائز على جائزة درع الحكومة العربية الذكية لعام 2018م، مع مجموعة من تطبيقاتها الذكية في إدارة المساجد ومرافقها، وذلك من خلال منصتها في جناح حكومة الشارقة بالمعرض، الذي يقام خلال الفترة من 14 وحتى 18 أكتوبر الجاري.

ويتميز تطبيق "مفتش المساجد الذكي"، الذي تم إعداده وبرمجته من قبل قسم تقنية المعلومات في الدائرة، بجملة من الخصائص والمميزات التي تسهم في الارتقاء بالعمل الإداري بالدائرة، وتسرع من وتيرة متابعة المساجد ورعايتها وصيانتها، حيث يحتوي على قاعدة بيانات شاملة ومحدثة لجميع مساجد الإمارة، ما يقلل الجهد والوقت على المسؤولين والعاملين بالمساجد، كما يتميز التطبيق بارتباطه المباشر مع جميع الأنظمة الإلكترونية بالشؤون الإسلامية، ما يتيح لمفتشي المساجد، إنجاز كافة المهام الموكلة إليهم بسهولة ويسر ومنها، تحديد مستوى رعاية المسجد، ومتابعة مستوى أداء العاملين بالمساجد من أئمة ومؤذنين، ومدى التزامهم بمهامهم المناطة بهم.

كما يتيح التطبيق لمفتش المسجد، إلى جانب تطبيق "مسجدي" المتوفر في عدد من مساجد الإمارة، إمكانية إبداء الملاحظات وتقديم المقترحات التي ترد إليه من جمهور المسجد في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات، حيث تصل الملاحظات لبرنامج المتابعة في الدائرة، ويتم تحويلها للإدارات والأقسام المختصة لمتابعتها.

ويوفر التطبيق، إمكانية إرفاق الصور التوضيحية مع بيان الملاحظة، وكذلك متابعة مكتبات المساجد والمشرفين عليها.

وتهدف الدائرة، من خلال مشاركتها في المعرض، الذي يعد أكبر حدث متخصص في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، وثالث أكبر معرض من نوعه في العالم، إلى تعزيز صورة إمارة الشارقة، وإبراز مستوى ما وصلت إليه الإمارة في مجال التحول الرقمي وتحقيق الاستدامة.