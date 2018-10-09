إغلاق خدمة "غوغل بلس" بعد اكتشاف ثغرة أمنية

الشارقة 24 – د.ب.أ:

أعلنت شركة خدمات الإنترنت الأميركية "غوغل"، الإثنين، وقف خدمة التواصل الاجتماعي الخاصة بها "غوغل بلس"، بعد اختراق بيانات أكثر من 500 ألف مستخدم.

وذكرت "غوغل" أنها اكتشفت ثغرة في أحد تطبيقات برمجة واجهة "غوغل بلس"، تتيح الوصول إلى بيانات المستخدمين والمعلومات العامة الخاصة بأصدقائهم.

وأشارت الشركة إلى أن ما يصل إلى 500 ألف مستخدم يمكن أن يكونوا قد تضرروا من هذه الثغرة، مشيرة إلى أنها لم تعثر على أي دليل على إدراك أي مبرمج لوجود هذه الثغرة أو أساء استخدامها.

من ناحيته أفاد "بن سيمث" نائب رئيس "غوغل" لشؤون الهندسة بأنه كل عام يتم إرسال ملايين التنبيهات إلى المستخدمين بشأن ثغرات الخصوصية والتأمين.

وأضاف أن مكتب حماية الخصوصية والبيانات راجع هذا الموضوع وبحث عن أي نوع بيانات ينطوي عليها وما إذا كان بالإمكان تحديد المستخدمين المتضررين بدقة لإبلاغهم، وما إذا كان هناك دليل على سوء الاستخدام وما إذا كان هناك أي عمل قام به مبرمج أو مستخدم لاستخدام هذه الثغرة".