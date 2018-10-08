"الروبوتات القاتلة" تشارك في حماية الحاجز المرجاني العظيم

الشارقة 24 - د ب أ:

الحاجز المرجاني العظيم، هو واحد من أكثر الأنظمة البيئية تنوعاً على وجه الأرض، ولكنه يتعرض حالياً لسلسلة من المخاطر التي تهدد وجوده، من بينها انتشار فصيلة سامة من نجمة البحر.

وتعيش نجمة البحر من فصيلة تاج الأشواك في أستراليا، وهي من أكبر أنواع هذه الكائنات البحرية على مستوى العالم، ويصل حجمها إلى قرابة متر، ويعود أصل هذه التسمية إلى الأشواك السامة التي تغطي الجانب العلوي من سطحها.

وتتغذى نجمة البحر، على الكائنات المرجانية الدقيقة التي تعرف باسم "البوليبات"، ومن الممكن أن تدمر مساحات واسعة من الشعاب المرجانية، إذا ما انتشرت بأعداد كبيرة.

ويوضح العلماء، أن هناك الملايين من نجوم البحر التي تهاجم الشعاب في الحاجز المرجاني العظيم، وهو أكبر منظومة بيئية للشعب المرجانية في العالم، ويكاد يوازي في حجمه مساحة ألمانيا، وهو مزار سياحي رئيسي في أستراليا.

وابتكر باحثون في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا بالاشتراك مع شركة جوجل الأميركية لخدمات الإنترنت ومؤسسة الحاجز المرجاني العظيم مؤخراً، "روبوتات قاتلة" للتعامل مع وباء نجمة البحر.

وأطلق الباحثون على الروبوتات الجديدة التي تعمل تحت الماء اسم "رينجر بوت"، وهي مجهزة بتقنيات بصرية فائقة الجودة تسمح لها بالإبحار وسط الشعاب المرجانية المتشابكة، بغرض التحقق من سلامتها ورصد نجوم البحر السامة.

وعندما تكتشف الروبوتات وجود إحدى نجوم البحر، فإنها تحقنها بمادة حمضية أو ملحية لقتلها دون إلحاق الأذى بالشعاب المرجانية.

ويشير ماثيو دانبابين البروفيسير بجامعة كوينزلاند للتكنولوجيا ومخترع هذه الروبوتات الجديدة، إلى أن هؤلاء القناصين الذين يعملون تحت الماء يستطيعون التعرف على نجمة البحر بدرجة دقة تصل نسبتها إلى 99.4%.

وأضاف لقد دربنا رينجر بوت على رصد نجمة البحر ذات الأشواك، وهي الفصيلة الوحيدة من نجمة البحر التي تضر الشعاب، مثلما يتعلم البشر كيفية التمييز بين الأشكال المختلفة من أنواع الحياة البحرية.

ويأخذ الروبوت القاتل شكل غواصة صغيرة صفراء اللون تزن 15 كيلوجراماً، ويبلغ طولها 75 سنتيمتراً، وتعمل بمساعدة كمبيوتر لوحي ذكي لفترة تصل إلى ثماني ساعات دون الحاجة لإعادة شحن، ويمكنه أن يعمل ليلاً وفي مياه تنتشر فيها القروش البحرية والتماسيح.

ويوضح دونبابين، أن الروبوت رينجر بوت يمكنه أن يظل تحت الماء لفترة أطول ثلاث أضعاف مقارنة بالغواص البشري، وأنه من الممكن أيضاً تجهيز الروبوتات بمعدات للتحقق من سلامة الشعاب، بما في ذلك مراقبة ظاهرة ابيضاض الشعب وجودة المياه والآفات والتلوث وغيرها.