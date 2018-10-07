80 %من حسابات الأخبار المزيفة على تويتر مازالت نشطة

الشارقة 24 – د ب أ:

أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة "جون إس وجيمس إل نايت فاوندشن"، أن أكثر من 80% من حسابات موقع التواصلب الاجتماعي "تويتر"، التي كانت تنشر معلومات مضللة والأخبار المزيفة، أثناء الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة 2016، مازالت نشطة، وترسل أكثر من مليون تغريدة يومياً.

وحلل الباحثون أكثر من 10 ملايين رسالة أصلية أو رسالة معاد إرسالها، سبق إرسالها قبل وبعد الانتخابات من خلال 700 ألف حساب، مرتبطة بأكثر من 600 نافذة إخبارية متهمة بممارسة التضليل والتآمر.

ونقل موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن سام جيل نائب رئيس المجتمعات والتأثير في مؤسسة "نايت فاوندشن"، أن ديموقراطية أميركا تعتمد على إتاحة الوصول إلى الأخبار والمعلومات التي يمكن الوثوق فيها، وأن النقاش حول التضليل عبر الإنترنت يعتمد على الانفعال والحكمة التقليدية.

وأوضح ديل هارفي نائب رئيس تويتر لشؤون الأمن والثقة، أن تويتر يعتبر مصدراً حيوياً للمواجهة الحقيقية لعمليات التزييف اليومية.

وأجرى الدراسة ماثيو هيندمان أستاذ الإعلام والشؤون العامة في جامعة جورج تاون الأميركية، وفاليد باراش من شركة "جرافيكا" لتحليل البيانات لحساب مؤسسة "نايت فاوندش".

يذكر أن "تويتر" و"فيسبوك" و"جوجل" وغيرها من خدمات الإنترنت الكبرى، واجهت انتقادات حادة بسبب مسؤوليتها عن انتشار الأخبار المزيفة والمعلومات المضللة، أثناء انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأميركي، تحاول شركات الإنترنت الكبرى، التأكيد على تعاملها بجدية مع مشكلة التضليل والأخبار المزيفة.