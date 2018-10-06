"تشيرنوبل" تتجه للطاقة الشمسية بعد 30 عاماً على الكارثة النووية

الشارقة 24 – رويترز:

كشفت أوكرانيا النقاب عن محطة للطاقة الشمسية، في تشيرنوبل، على مقربة من محطة الطاقة التي يحيطها الآن غلاف خرساني ضخم، لمنع تسرب الإشعاعات المميتة من المفاعل المنكوب، خلال الأعوام المئة المقبلة، والذي تسبب بأسوأ كارثة نووية على مستوى العالم قبل نحو 30 عاماً.

وأقيمت المحطة في منطقة ملوثة، وغير صالحة لسكن البشر، ويرافق زوارها مرشدون يحملون أجهزة لقياس الإشعاعات، وهي تتكون من 3800 لوح للطاقة الشمسية، ويمكن لإنتاجها تزويد ألفي شقة سكنية بالكهرباء.

وفي أبريل عام 1986 أدت تجربة فاشلة في مفاعل بالمحطة النووية، التي ترجع إلى الحقبة السوفييتية، إلى انبعاث سحب من المواد النووية في أنحاء أوروبا، وأجبرت عشرات الآلاف على ترك منازلهم.

ولقي 31 من موظفي المحطة ورجال الإطفاء حتفهم عقب الحادث مباشرة، وفيما بعد توفي الآلاف بسبب أمراض مرتبطة بالتعرض للإشعاع مثل السرطان.

وتبلغ طاقة المحطة الشمسية الجديدة، 1 ميجاوات وهي مشروع مشترك بين شركة رودينا الأوكرانية، وإينربارك الألمانية، بتكلفة مليون يورو.