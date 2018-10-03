تعطل تطبيق "إنستغرام" في عدة مدن على مستوى العالم

الشارقة 24 – رويترز:

تعطل تطبيق إنستغرام لنشر الصور "المملوك لشركة فيسبوك" صاحبة موقع التواصل الاجتماعي الشهير، الأربعاء، في عدة مدن تشمل لندن وسان فرانسيسكو وسنغافورة.

ولجأ مستخدمو التطبيق لموقع تويتر للشكوى من تعطل الخدمة ونشروا تغريدات تحت هاشتاج (وسم) #إنستغرام داون.

وأظهر موقع داوديتكتور للرصد المباشر لانقطاعات خدمات المواقع الإلكترونية والتطبيقات أن تعطل الخدمة شمل أجزاء من أميركا الشمالية وأوروبا وأستراليا والهند وسنغافورة، بينما لم تواجه بلدان أخرى مشكلات مع الخدمة.

ووقع العطل بعد أن أعلن تطبيق إنستغرام، الإثنين، أن أدم موسيري الذي يعمل بالشركة منذ فترة طويلة سيتولى رئاستها.

يستخدم التطبيق أكثر من مليار مستخدم نشط شهرياً، وزاد عدد مستخدميه بعد إضافة خصائص مثل الرسائل ومقاطع الفيديو القصيرة.