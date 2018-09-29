خبير تقنية المعلومات يشرح لـ "الشارقة 24" خطورة قرصنة "فيسبوك"

الشارقة 24 - محمود سليم:

طالب الدكتور عبيد صالح، خبير تقنية المعلومات والجريمة الإلكترونية، المؤسسات التي تحتوي على بيانات ومعلومات للمستخدمين، بتشديد عمليات التأمين لديها، ورفع درجة السرية والأمان، حيث أنه من غير المعروف كيفية استغلال هذه البيانات، مشدداً على أن المعلومات السرية للأشخاص لا يمكن العبث بها.

وأشار صالح، في تصريحات لـ "الشارقة 24" حول عملية القرصنة التي تعرض لها موقع فيسبوك، الجمعة، إلى أنه من الممكن التوجه للمستخدمين أنفسهم بعد فترة، لابتزازهم إلكترونياً بهذه المعلومات.

وأضاف أنه تم تأسيس فيسبوك عام 2006، ولأكثر من 14 عاماً يحتوي على معلومات للمستخدمين، فالناس يكبرون، ومن الممكن أن يصلوا لمواقع حساسة سياسية أو عسكرية، ويتم ابتزازهم بأشياء فعلوها في فترة المراهقة.

وأوضح خبير تقنية المعلومات والجريمة الإلكترونية، أن القائمين على عملية القرصنة سيعملون على تنقية "فلترة"، هذه البيانات والعمل عليها، مضيفاً أنه عندما نتحدث عن اختراق 50 مليون حساب، فهو رقم كبير، ويمكن أن يتم التعرف من خلاله على عادات شعوب، ونمط حياتها، وأفكارها، والسلع التي تفضل شراءها، وتوجيهها سواء سياسياً أو اقتصادياً، كما حدث أثناء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وطالب الدكتور عبيد صالح، الدول العربية بتطبيق قوانين من شأنها السماح للمستخدمين الخروج من حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، ومسح كافة بياناتهم، كما فعلت دول الاتحاد الأوروبي، في شهر مايو، فيما يعرف بنظام حماية البيانات.