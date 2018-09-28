"فيسبوك" ينهي خللاً أمنياً عرّض 50 مليون حساب لخطر القرصنة

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلن موقع فيسبوك، الجمعة، انتهاء خلل أمني عرّض 50 مليون حساب للانكشاف، أمام خطر القرصنة.

وأكد عملاق مواقع التواصل الاجتماعي، أنه علم هذا الأسبوع بالهجوم الذي سمح للقراصنة بسرقة "رموز الدخول"، وهي مفاتيح إلكترونية تسمح للمستخدمين بالولوج لحساباتهم.

وأعلن نائب رئيس إدارة المنتجات غاي روسين، أن المهاجمين استغلوا خللاً في تشفير فيسبوك، مؤكداً إصلاح الخلل وإبلاغ جهات إنفاذ القانون.

وأوضح مؤسس فيسبوك، ومديره التنفيذي مارك زاكربرغ، أن المهندسين اكتشفوا الاختراق الثلاثاء الماضي، وقاموا بإصلاحه مساء الخميس.

ونفى علمه فيما إذا كانت الحسابات قد أسيئ استخدامها، مشيراً إلى أن هذا أمر خطير.

وكتدبير احترازي، أزال فيسبوك خاصية تمكن كل مستخدم، من رؤية الآخرين حسابه.

وكتب زاكربرغ على حسابه في فيسبوك: "نواجه هجمات ثابتة من أشخاص يريدون الاستيلاء على حسابات أو سرقة معلومات حول العالم".

وتابع: "فيما أشعر بالسعادة لأننا اكشتفنا ذلك، وأصلحنا نقطة الضعف وقمنا بتأمين الحسابات التي ربما كانت في خطر، الحقيقة أننا نحتاج لمواصلة تطوير أدوات جديدة لمنع حدوث ذلك".

وأكد فيسبوك اللجوء إلى "خطوة احترازية" عبر إلغاء "رموز الدخول" لنحو 40 مليون حساب آخر، سبق واستخدمت الخاصية التي سببت الخلل، الأمر الذي يتطلب من المستخدين الدخول مجدداً لحساباتهم.

ويواجه فيسبوك انتقادات واتهامات بأنه يشكل منصة لعمليات التلاعب السياسي، لا سيما خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية عام 2016، على خلفية فضيحة شركة "كامبريدج أناليتيكا" البريطانية، التي استغلّت بيانات ملايين المشتركين.