"فولكسفاجن" تسعى لربط سياراتها بالإنترنت بالاتفاق مع "مايكروسوفت"

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية، أكبر منتج سيارات في العالم، اعتزامها عقد اتفاق مع إمبراطورية البرمجيات الأميركية "مايكروسوفت"، لاستخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية الخاصة بالأخيرة، لربط جميع السيارات التابعة للمجموعة الألمانية بالإنترنت، في إطار مساعيها للتحول إلى خدمات النقل الرقمية والذكية.

وذكرت "فولكسفاجن" أنها ستنقل جميع عروضها الرقمية من خلال تطبيق "أزور" الخاص بـ "مايكروسوفت"، لتؤسس أكبر خدمة حوسبة سحابية للسيارات في العالم، بهدف تسهيل التطورات المستقبلية في هذا المجال.

وبحلول عام 2020 سيكون هناك أكثر من 5 ملايين سيارة من "فولكسفاجن" مرتبطة بالإنترنت عبر استخدام هذا التطبيق، فيما لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة.