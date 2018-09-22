مسبار "هايابوسا 2" يُسقط روبوتين لكشف أسرار النظام الشمسي

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أسقط المسبار الياباني "هايابوسا 2" الجمعة روبوتين صغيرين في أجواء كويكب يُنتظر أن ينزلا على سطحه ويجمعا معلومات ستكون مفيدة في كشف أسرار نشوء النظام الشمسي وتشكّل الحياة.

وانفصل الجهازان عن المركبة بنجاح، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء اليابانية "جاكسا" في بيان.

وفي حال وصل الروبوتان، وهما من الجيل الثاني من طراز "مينرفا"، إلى سطح الكويكب بسلام، سيشكّل ذلك إنجازاً عالمياً هو الأول من نوعه، وقد سبقت هذه المحاولة محاولة أخرى في العام 2005 باءت بالفشل.

ففي تلك المحاولة الأولى فُقد أثر الروبوت في مكان ما في مدار الكويكب "إيتوكازا" وانقطع الاتصال معه 18 ساعة بعدما انفصل عن المركبة، بعد ذلك، عمل المهندسون على تحسين القدرات التقنية لتجنّب ما جرى، وهم يأملون أن تتكلّل محاولتهم هذه المرّة بالنجاح.

وقال يويشي تسودا أحد المسؤولين عن هذه المهمة في وكالة الفضاء اليابانية في مؤتمر صحافي "لدينا أمل كبير" بهذه المحاول، حين يصل الروبوتان إلى سطح الكويكب "ريوغو"، سيتحرّكان هناك قفزاً، لأن ذلك سيكون أسلم لهما بسبب التضاريس المتعرجة.