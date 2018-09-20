أوروبا تُخيّر فيسبوك وتويتر بين الامتثال للقواعد أو العقوبات

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن الاتحاد الأوروبي، أن شركتي فيسبوك وتويتر تواجهان عقوبات، إذا لم تمتثلا لقواعد المستهلك الأوروبي بحلول نهاية العام، في وقت تواصل فيه الجهات التنظيمية بالاتحاد حملة على عملاقي مواقع التواصل الاجتماعي الأميركيين، بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.

وتواجه منصات إلكترونية انتقادات شديدة في أوروبا، بسبب ممارسات هيمنة ومناهضة التنافس، ما أدى إلى فرض غرامات كبيرة على بعض الشركات.

وأوضحت المفوضية الأوروبية، يوم الخميس، أن سبعة أشهر مرت منذ إبلاغ فيسبوك وتويتر بضرورة جعل شروطهما الخاصة بالمستخدمين متماشية مع قواعد الاتحاد الأوروبي، لكنهما لم تعالجا بعد كل المشاكل.

وأشارت فيرا يوروفا مفوضة العدل الأوروبية، إلى أن موقع "إير بي. إن. بي" أجرى، على عكسهما، التعديلات اللازمة بعد إبلاغه قبل ثلاثة أشهر بأن يدخل التعديلات، وأضافت في مؤتمر صحافي "إذا لم نشهد تقدماً ستأتي العقوبات، هذا واضح تماماً، لا يمكننا التفاوض للأبد، نحتاج لرؤية نتائج".

وأكد متحدث باسم المفوضية، أن على تويتر أيضاً إجراء التعديلات اللازمة بحلول نهاية العام.