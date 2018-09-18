"إنستغرام" يطلق خدمة التسوق للمستخدمين

الشارقة 24 – د.ب.أ:

أعلنت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي "إنستغرام" التابعة لمجموعة "فيسبوك" الأميركية توفير خدمة التسوق المباشر عبر المشاركات المنشورة للمستخدمين، وكان تطبيق "إنستغرام" قد بدأ اختبار هذه الخدمة الجديدة في يونيو الماضي، ثم أطلقها عالمياً الإثنين، حيث يتم توفيرها في 46 دولة.

وتتيح الخدمة الجديدة للشركات إضافة "ملصقات التسويق" إلى محتوى "قصصها" على صفحات "إنستغرام"، ويمكن للمستخدمين النقر على هذه الملصقات الرقمية إذا أرادوا معرفة المزيد من المنتجات المعروضة أو شرائها.

وذكرت شركة "إنستغرام" أيضاً أنها ستضيف قريباً فئة مخصصة للتسوق إلى تبويب "إكسبلور" في التطبيق، حيث يمكن للمستخدمين رؤية المشاركات المرتبطة بالتسوق من العلامات التجارية التي يتابعونها إلى جانب العلامات التجارية التي تشير حسابات إنستغرام إلى أنها قد تكون ذات صلة باهتمامات المستخدم.

كما أعلنت "إنستغرام" عن إضافة "قناة تسوق" إلى تبويب "إكسبلور" حيث يمكن للمستخدم إعدادها وفقاً لتفضيلاته واهتماماته الشخصية، وكانت هذه الخاصية قد أطلقت في يونيو الماضي بشكل تجريبي وتتيح للمستخدم الاطلاع بشكل أعمق على أسعار الفائدة أو على أي مجال يهتم به في هذا السياق.