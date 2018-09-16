خاصية جديدة تتيح للآباء التحكم فيما يشاهده الأطفال على "يوتيوب كيدز"

الشارقة 24 - د ب أ:

أضاف تطبيق بث فيديوهات للأطفال "يوتيوب كيدز"، التابع لموقع بث الفيديوهات "يوتيوب"، خاصية جديدة تتيح للآباء انتقاء ملفات الفيديو والقنوات التي يمكن لأطفالهم الدخول إليها ومشاهدتها عبر الموقع.

وقد تم توفير الخاصية الجديدة للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد" أو بنظام "آي.أو.إس" في كل أنحاء العالم.

ولتفعيل الخاصية الجديدة، يقوم المستخدم بفتح إعدادات يوتيوب وتفعيل خيار "المحتوى المسموح به فقط"، حيث يمكنه بدء اختيار الفيديوهات والقنوات التي يريد لأطفاله مشاهدتها من خلال النقر على زر "زائد"، ولن يتمكن الأطفال من البحث عن المحتوى على الموقع إذا تم تفعيل هذه الخاصية.

يواجه تطبيق "يوتيوب كيدز" انتقادات حادة منذ نوفمبر الماضي، عندما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريراً عن فشل مرشحات التطبيق في منع الكثير من الفيديوهات غير المناسبة من الظهور أمام الأطفال، ومن بين الفيديوهات المسيئة التي ظهرت "ميكي ماوس" في بحيرة من الدماء على سبيل المثال.

وفي نوفمبر الماضي، قامت شركة "يوتيوب" بعدة خطوات لحماية الأطفال من المحتوى السيء بما في ذلك تطبيق أشد صرامة للقواعد الاجتماعية ومنع ظهور التعليقات غير المناسبة على الفيديوهات.

وتتيح الخاصية الجديدة المعروفة باسم "القائمة البيضاء" للآباء سيطرة أكبر على محتوى "يوتيوب كيدز".

كانت شركة "يوتيوب" قد ذكرت في البداية أنها ستطلق هذه الخاصية في، أبريل الماضي.

في الوقت نفسه، فإن موقع "يوتيوب" أطلق تجربة جديدة للأطفال في سن من 8 إلى 12 عاماً تشمل محتوى إضافي مثل الموسيقى الشعبية وألعاب الفيديو.

في الوقت نفسه، فإن الوضع الافتراضي لتطبيق "يوتيوب كيدز" هو إصدار "يانجر" (الأصغر) والذي يتضمن أغان وفيديوهات تعليمية مناسبة، لكن يمكن للآباء اختيار إصدار "أكبر" (أولدر) عندما يقومون بإعداد حساب جديد أو تحديث حساب موجود.