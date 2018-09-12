أبل تستعد لإطلاق أحدث هواتفها وتوقعات بسعر يتجاوز الألف دولار

الشارقة 24 – رويترز:

تطلق شركة أبل، اليوم الأربعاء، هواتف آيفون جديدة بسعر من المتوقع أن يتجاوز حاجز الألف دولار، لكن المتعاملين في وول ستريت، حي المال والأعمال في نيويورك، يترقبون إلى أي مدى يمكن أن يرتفع سعر المنتج الجديد.

وتجاوزت القيمة السوقية لأسهم أبل مستوى التريليون دولار، وتحتاج الشركة للمواظبة على نمو إيراداتها من الهاتف الذي تنفرد به حتى مع ثبات الطلب العالمي على الهواتف المحمولة، ويمكنها تحقيق ذلك عن طريق حمل الناس على شراء هواتف أغلى ثمناً.

وقال هال إيدنز كبير الاقتصاديين لدى "كابيتال انفستمنت كاونسل"، المساهمة في أبل: "ليس هناك تغيير حقيقي مطروح"، وأضاف: "الأمر يتعلق فقط بإقناع الناس بمواصلة التطلع للأعلى".

ومن المتوقع أن يبلغ حجم شاشة الهاتف الجديد 6.5 بوصة "16.5 سنتيمتر"، وتمتد إلى الحواف الخارجية للهاتف، وسيطلق عليه اسم آيفون إكس بلس أو ماكس.