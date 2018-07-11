الواقع الافتراضي يعزز مكانة الفيسبوك داخل أميركا

الشارقة 24 – رويترز:

أفادت شركة فيسبوك الثلاثاء، أنّها تجري تجارب على إضافة إعلانات، تعتمد على تقنية الواقع المعزز على الصفحات الرئيسية للمستخدمين، قبل موسم التسوق بالولايات المتحدة.

وستتيح الإعلانات للمستخدمين، المعاينة الافتراضية لمنتجات متعددة منها نظارات مايكل كورس الشمسية، وإكسسوارات، وأثاث، ومنتجات أخرى.

وأشارت فيسبوك، أنّ سيفورا، وبوبي براون، وبوتري بارن، ووايفير، وغيرها من العلامات التجارية، ستبدأ في تجربة النظام الجديد للإعلانات في وقت لاحق هذا الصيف.

وجربت الشركة بالفعل إعلانات بتقنية الواقع المعزز على تطبيق ماسنجر، وأكدت أنّ علامات تجارية منها أسوس، ونايكي، لاقتا انخراطاً أكبر من مستخدمين شاهدوا تلك الإعلانات.

وأوضحت فيسبوك، بأنّها توسع خاصية التسوق على تطبيق انستجرام، المملوك لها في أنحاء العالم في أوقات العطلات.