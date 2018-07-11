500 ألف جنيه إسترليني غرامة فيسبوك في بريطانيا

الشارقة 24 – رويترز:

أفادت إليزابيث دنهام، مفوضة تنظيم المعلومات في بريطانيا، الأربعاء أنّها تعتزم فرض غرامة على شركة فيسبوك، بسبب انتهاكات لقانون حماية البيانات، في الوقت الذي يُحقِق فيه مكتبها في كيفية حصول شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات على بيانات ملايين المستخدمين بطريقة غير سليمة.

وواجه مارك زوكربرج، الرئيس التنفيذي لفيسبوك استجواباً من قبل مشرعين أميركيين، ومشرعين من الاتحاد الأوروبي حول كيفية حصول كمبردج أناليتيكا على بيانات 87 مليوناً من مستخدمي فيسبوك بطريقة غير سليمة من خلال باحث.

وذكرت دنهام في إفادة عن مستجدات التحقيق، الذي تجريه في استخدام تحليل البيانات من قبل حملات سياسية، أنّها تعتزم تغريم شركة فيسبوك 500 ألف جنيه إسترليني (663850 ألف دولار)، وهو رقم صغير بالنسبة لشركة تبلغ قيمتها السوقية 590 مليار دولار، لكنه أقصى مبلغ يمكن فرضه.

وأكدت دنهام بأنّ فيسبوك، انتهكت القانون لتقاعسها عن حماية بيانات المستخدمين، ولأنّها لم تكن واضحة بخصوص الطريقة التي تمكن الآخرين بالاستفادة من البيانات على منصتها.

وأضافت في بيان "التقنيات الحديثة، التي تستخدم‭‭‭ ‬‬‬تحليلات البيانات لاستهداف الأفراد تعطي جماعة الحملات (السياسية) القدرة على الاتصال بالناخبين الأفراد، لكن ذلك لا يجوز، لأنّه سيكون على حساب الشفافية، والنزاهة، والامتثال للقانون".‬‬‬

وبوسع فيسبوك، أن ترد على المفوضة قبل صدور قرار نهائي، وأوضحت بأنّها تراجع التقرير، وسترد قريبا.

وأشارت إيرين إيجان، كبيرة مسؤولي الخصوصية بفيسبوك في بيان "كما قلنا من قبل، كان يتعين علينا عمل المزيد من أجل التحقيق في المزاعم بخصوص كمبردج أناليتيكا، واتخاذ إجراء في عام 2015.