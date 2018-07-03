خلل الفيسبوك رفع حظر المستخدمين لبضعة أيامٍ

الشارقة 24 – ف.ب.أ:

أقرت مجموعة فيسبوك الإثنين، بوقوع خلل لبضعة أيام أدى إلى رفع الحظر، الذي يفرضه بعض مستخدميها على أشخاص لا يرغبون بالتواصل معهم عبر الموقع، وقد صُحح هذا الخلل الذي طال 800 ألف مستخدم.

وأفاد إرين إيغان المسؤول في فيسبوك "ندرك أهميّة أن يُتاح للأشخاص حظر مستخدمين آخرين"، مقدّماً اعتذار المجموعة لممن تأثروا بهذا الخلل.

ويؤدي حظر مستخدم ما لمستخدم آخر، إلى منعه من قراءة منشوراته ومراسلته.

وتحاول فيسبوك، أن تعيد بناء صورتها الذهنية بعد فضيحة الشركة البريطانية "كامبريدج اناليتيكا"، التي أدخلتها في تحقيقات حول استغلال بيانات مستخدميها.

وكانت الشركة التي عملت في الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2016، تورطت في جمع معلومات عن 87 مليون مستخدم لفيسبوك، لكنها نفت أن تكون استغلت هذه البيانات لصالح حملة ترامب.

ومنذ انكشاف تلك القضية في مارس، تعهّدت فيسبوك باعتماد الشفافية، وصارت تكشف من تلقاء نفسها عن وقوع أي خلل.