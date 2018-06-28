"كهرباء ومياه دبي" تطلق أول مركز تحكم رقمي

الشارقة 24 – وام:





افتتح سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي "مركز التحكم الرقمي" للهيئة الذي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي ويعد الأول من نوعه في الدولة من حيث توظيف هذه التقنية للمراقبة الاستباقية للبنية التحتية الرقمية وقنوات الخدمة لدى الهيئة.

ويقوم المركز بمراقبة جميع قنوات الخدمة لدى الهيئة بما في ذلك الخدمات المقدمة عبر مراكز المستقبل لإسعاد المتعاملين وموقع الهيئة الإلكتروني والتطبيق الذكي، إضافة الى مراقبة البنية التحتية مثل أنظمة "إس إيه بي" وأنظمة عدادات الشبكات الذكية، ويعمل المركز على مدار الساعة ويتبنى أحدث التقنيات المتطورة التي تضمن اتخاذ الاجراءات اللازمة في الحالات الطارئة ضمن بيئة تقنية المعلومات في الهيئة كما أن المركز مجهز بخطوط بديلة للشبكة والطاقة لضمان استمرارية الأعمال.

وقال سعادة سعيد محمد الطاير أن إفتتاح مركز التحكم الرقمي الذي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي يأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بضرورة استشراف المستقبل وابتكار تقنياته وتوظيفها لتحقيق أفضل النتائج.

وأضاف أن استراتيجية الهيئة تتواءم مع الخطط والاستراتيجيات الحكومية بما في ذلك "مئوية الإمارات 2071" التي تشكل برنامج عمل حكوميا طويل الأمد وترسم الخطوط العريضة لبناء إمارات المستقبل واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي " AI " حيث تمثل هذه المبادرة المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية والتي ستعتمد عليها الخدمات والقطاعات والبنية التحتية المستقبلية في الدولة.