"اتصالات" تؤكد التزامها بتطبيق المعايير العالمية بشأن أمن إنترنت الأشياء

الشارقة 24 – وام:





أعلنت اتصالات، الخميس، التزامها باتباع المعايير الدولية المتعلقة بحماية تقنية "إنترنت الأشياء" من المخاطر الأمنية المحتملة والتي ستحدد بدورها أفضل الممارسات والتوصيات في منظومة عمل تقنية "إنترنت الأشياء" بوجه عام.

وقد تم تحديد المعايير الجديدة من قبل الاتحاد العالمي للهواتف المتحركة "GSMA" مؤخراً، والتي تستهدف مقدمي خدمات إنترنت الأشياء ومصنعي الأجهزة، إضافة إلى مطوري ومشغلي خدمات الاتصالات المتنقلة وذلك بهدف تقديم أفضل الممارسات العملية لغايات تصميم وتطوير حلول تقنية إنترنت الأشياء عبر الصناعات والخدمات المختلفة.

وتناولت المعايير الجديدة قضايا الأمن الإلكتروني وخصوصية البيانات المرتبطة بخدمات إنترنت الأشياء وأوجزتها خطوة بخطوة استعداداً لإطلاق الحلول التقنية إلى الأسواق المتعددة بشكل آمن.

وقال فرانسيسكو سالسيدو نائب رئيس أول "اتصالات ديجيتال" أنه أصبح من الضروري التركيز على وضع أعلى المعايير العالمية المشتركة بما يخص تقييم أمن إنترنت الأشياء من قبل المشغلين العالميين ولا سيما مصممي أجهزة إنترنت الأشياء والمطورين لها بما يعزز فرص نمو وازدهار هذه التقنية الثورية في شتى أنحاء العالم، مؤكداً أن "اتصالات" ترحب بتحديد أفضل الممارسات والتوجيهات العالمية من قبل الاتحاد العالمي للهواتف المتحركة وتفخر بأن تكون واحدة من الشركات الرائدة التي تنفذ وتتبع هذه المعايير الدولية.