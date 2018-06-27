الذكاء الاصطناعي يتحدى الجوع والفقر في الدول النامية

الشارقة 24 – د. ب. أ:





يمكن أن يكون أول لقاء لطفل لاجئ مع منظمة مساعدات صادماً. هؤلاء الأطفال جائعون، مرهقون، وخائفون، ثم يصل شخص غريب ليجذبهم من الذراع ويلف شريط قياس حوله.

غير أن القياسات التي تؤخذ من الذراع تستخدم عادة في مناطق الأزمات لتحديد مستوى سوء التغذية الذي يعاني منه الأطفال، والمساعدة التي يحتاجون إليها.

والآن، هناك أمل في أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد على تجنيب الأطفال بعضاً من هذا الضغط، ويجعل عمليات التقييم أسرع وأكثر دقة.

وطورت شركة كيمتريكا الكينية، برنامجاً يمكن أن يقيس مستوى سوء التغذية، لدى الأطفال دون سن الخامسة باستخدام الصور والتعرف على الوجه من خلال الكمبيوتر.

وتفيد أنيتا شاه، مديرة كيمتريكا في كينيا، "لقد تم اختبارها بنجاح بالفعل مع البالغين، والآن نقوم بتغذية النموذج بقياسات الجسم من كينيا والصور لتجربته".

ويدعم برنامج الابتكار في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" الخيرية المعنية بالأطفال، هذا المشروع.

كما تستكشف شركات أخرى سبل تطبيق الذكاء الاصطناعي في تقديم المساعدات.

ومن الأفكار التي يجري تجربتها هي إمكانية استخدام صور الأقمار الاصطناعية لتحديد مستوى الفقر في المناطق النائية، حيث يمكن لبرامج الكمبيوتر تقييم حجم الإضاءة الكهربائية في المبنى، والمواد المستخدمة في الأسقف، وما إذا كانت هناك ماشية، على سبيل المثال.

كما يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتقييم استخدام الهاتف المحمول، إذ يمكن أن يقدم أي معلومات عن الفقر على سبيل المثال، من خلال تتبع ما إذا كانت هناك اختلافات بين القرى، ومدة المحادثات الهاتفية، وحجم شبكات الاتصال.

وتؤكد ناروا زوروتوزا، أخصائية البيانات في برنامج اليونيسف للابتكار "الشيء العظيم في الذكاء الاصطناعي، هو أن المرء لا يتعين عليه أن يخبر الآلة بالضبط ما ينبغي عليها تحليله".

وتوضح أن برامج الذكاء الاصطناعي على الكمبيوتر، تجري اتصالاتها الخاصة عندما يتم تغذيتها بالبيانات الكافية، مضيفة أنه لا يتم استخدام سوى البيانات المجهولة لحماية الخصوصية.

يعمل ماوريتسيو فيشيوني نائباً للرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال جود"، الذراع الخيرية لشركة براءة الاختراع الأمريكية " Intellectual Ventures".

وتهدف "جلوبال جود"، التي يدعمها مع آخرين بيل جيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت"، إلى إيجاد حلول تكنولوجية لمشاكل الأشخاص الأكثر فقراً في العالم، مع التركيز بشكل خاص على الطب.

وأشار فيشيوني :"تعاني الدول النامية من نقص في الأطباء والمتخصصين ، وتساءلنا، هل يمكننا تطوير أدوات صنع القرار التي تحل محل الأخصائيين؟".

كان الجواب: نعم. توصل فيشيوني وفريقه إلى جهاز كمبيوتر يمكنه العمل مع البيانات من أجل التوصل إلى بعض أساليب التشخيص، على الأقل بنفس دقة تلك التي يستخدمها أي أخصائي.

وبمجرد تزويدها بالصور والمعلومات عن العلامات الحيوية مثل النبض ودرجة الحرارة، يمكن للبرنامج في كثير من الحالات أن يمنح ممرضة تتمتع بتدريب بدائي فقط، معلومات كافية للتشخيص ووصف العلاج.

وتؤكد فيشيوني:"حتى في الدول الغنية، تتم معالجة 80% من الأمراض بوسائل علاج بسيطة إلى حد ما...ويحصل 80% من المرضى الذين يتم عرضهم على أخصائيين مثل طبيب القلب، على الأدوية فقط".

ويضيف أن هناك بالفعل برامج تشخيصية موجودة، وهي في الغالب صائبة في تشخيصها أكثر من كبار الأخصائيين.

وقد اقتنعت جلوبال جود بأن مثل هذه البرامج، يمكن أن تُحدث ثورة في الرعاية الصحية في أفقر دول العالم، وربما في الدول المتقدمة أيضاً.

ففي البلدان النامية، سوف يتم منح ترخيص التكنولوجيا مجاناً، في حين يتعين على الدول الغنية أن تدفع مقابل ذلك.

ويطالب فيشيوني، بضرورة تعزيز شبكات الكهرباء، والهاتف المحمول لدعم هذه التكنولوجيا في الدول النامية.

ويضيف :"من المؤكد أن تعلم الآلة ليس بهذه البساطة، مثلما يمكنك فقط تزويد الهاتف الذكي بالبيانات، وأن تتوقع منه أن يقدم حلا".

كما أن المشكلة هي أنه في العديد من الحالات، لا تتوفر بيانات كافية، وفقاً لزوروتوزا، وأحياناً، لا يمكن استقراء المعلومات المستخلصة من البيانات لتطبيقها على جميع السكان.

لكن فيشيوني وزوروتوزا يريان إمكانات هائلة في تقنية الذكاء الاصطناعي.

ويعلن تشيسوب لي، مدير التوحيد القياسي في الاتحاد الدولي للاتصالات، وهي وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن تكنولوجيات الاتصالات، أن "الذكاء الاصطناعي يقدم فرصاً، لم تكن في الأحلام في السابق للقضاء على الجوع، والفقر، ومنع تدهور الطبيعة".