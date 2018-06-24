"ساعة الإيقاف" تحسب مدة "وقتك على فيسبوك"

الشارقة 24 – د. ب. أ:

بعد شهور من تصريح "مارك تسوكربيرج" مؤسس ورئيس موقع "فيسبوك" الذي أكد فيه "حماية مجتمعنا، أهم من تعظيم أرباحنا" يستعد موقع التواصل الاجتماعي الشهير إلى ترجمة هذا التعهد إلى تحرك ملموس من خلال إضافة خاصية جديدة إليه تساعد المستخدمين في معرفة الزمن الذي يقضونه في استخدام الموقع كل مرة بدقة.

تحمل الخاصية الجديدة، التي تقرر إضافتها إلى الإصدار الجديد من تطبيق "فيسبوك" للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد" اسم "وقتك على فيسبوك".

هذه الخاصية ستخبر المستخدم بالمدة الزمنية التي يقضيها في استخدام التطبيق عبر هاتفه الذكي، في كل مرة يتصفح فيها الموقع خلال أخر سبعة أيام، ومتوسط الوقت يومياً.

كما يمكن للخاصية الجديدة إصدار تنبيه للمستخدم إذا ما انتهت المدة التي حددها لنفسه لاستخدام موقع التواصل الاجتماعي.

ونقل موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن متحدث باسم "فيسبوك" القول "نعمل دائماً على تطوير طرق جديدة لكي نتأكد من أن الوقت الذي يقضيه الناس على فيسبوك هو وقت يتم قضاؤه بطريقة جيدة".

ويمكن لهذه الخاصية مساعدة مستخدمي "فيسبوك" في الانتباه للوقت الطويل الذي يقضونه على شبكة التواصل الاجتماعي.

ويمكن أن تكون هذه الرقابة الذاتية للوقت المقضي على "فيسبوك" مهماً نظراً لأن نظامي التشغيل "أندرويد" و"آي.أو.إس" أطلقا عداداً لمراقبة الوقت على شاشة الهاتف الذكي لمعرفة أكثر التطبيقات استحواذاً على وقت المستخدم.

ويمكن للتطبيقات، أن تُغلق تلقائياً، إذا انتهى الوقت الذي حدده المستخدم لاستخدامه.

وعندما عرضت شركة "آبل" المطورة لنظام التشغيل "آي.أو.إس" هذه الخاصية ‘قام موقع "فيسبوك" بتجربتها.